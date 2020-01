Des amis réalisent un méga bonhomme de neige

Un bonhomme de neige géant se dresse devant une maison de la rue Taylor à Châteauguay.

Des amis ont profité de la collante bordée de la fin d’année pour répliquer joyeusement à un combattant de l’UFC. Olivier Aubin-Mercier a publié le 24 décembre sur son compte Facebook une photo de lui à côté d’un bonhomme grand format avec la mention «dites à mes voisins que j’ai gagné», explique Cedric Gariépy.

«On a voulu lui faire un clin d’oeil», dit-il.

«On l’a commencé en 2019, on l’a fini en 2020», a confié Jean-Philippe Maher Chalifour, interviewé au jour de l’An en compagnie de Cedric et François Vigneault.

«Au lieu de boire de la bière et ne rien faire, en fait on jouait aux dards, on joue tout le temps aux dards, on s’est dit on va faire de quoi de plus physique. Sortir dehors, il fait beau», a-t-il raconté.