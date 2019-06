Des athlètes de l’école HLD Taekwondo en route vers le Championnat panaméricain

Deux athlètes de l’école HLD Taekwondo à Saint-Constant se sont illustrés lors de compétitions internationales dans leur sport. Ils ont ainsi obtenu leur billet pour le Championnat panaméricain, qui aura lieu les 14 et 15 juin, à Portland en Oregon. Leur entraîneur Carlos Amezcua y entraînera Équipe Canada.

Les karatékas Isabella Schrunder et Alexander Genewicz se préparent depuis le mois de février pour ce championnat. Ils ont tous deux obtenu la médaille d’or dans leur catégorie respective au Championnat canadien, du 9 au 12 janvier, à Québec. La Sainte-Catherinoise évolue dans la classe senior 68 kg et le Constantin, junior 73 kg. Après cette compétition, ils ont participé au US open à Las Vegas, du 28 février au 3 mars. Isabella Schrunder y a gagné l’or. Alexander Genewicz a remporté la médaille d’argent.

«C’était quatre combats de grande qualité, laisse savoir M. Amezcua, entraîneur et directeur de l’école HLD. Alexander a gagné ses trois premiers combats contre des athlètes américains de haut niveau et a eu une défaite en finale contre un athlète de la Slovaquie.»

Au Mexico Open, du 11 au 14 avril, Isabella Schrunder est repartie avec la médaille d’argent et Alexander Genewicz, l’or.

Blessure

À quelques semaines du Championnat, Isabella Schrunder s’est fracturé la main. Elle ne pourra donc pas y prendre part.

De son côté, Alexander Genewicz est motivé, affirme son entraîneur.

«Il a un stress qui est normal, dit-il. Mais il est bien préparé. On espère la médaille d’or.»

Il s’agira de la dernière année pour l’athlète dans la catégorie junior.

Open panaméricain

Un autre athlète de l’école HLD Taekwondo partira pour l’Oregon au même moment à l’occasion de l’Open panaméricain, qui aura lieu les 15 et 16 juin. Il tentera d’accumuler le plus de points possible pour se tailler une bonne place dans le classement mondial, indique M. Amezcua.