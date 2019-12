Des bassinettes visées par un rappel de Santé Canada

Des lits pour poupons Moïses Bailey DaVinci font présentement l’objet d’un rappel en raison d’un risque de chute. Santé Canada explique que si le moïse est traîné sur le plancher ou est secoué avec suffisamment de force, les pattes en bois peuvent se briser près du point de fixation, soit à l’endroit où elles sont vissées à la barre transversale. Si les pattes se brisent alors qu’un enfant est couché à l’intérieur du moïse, celui-ci pourrait être exposé à un risque de chute.

Les petits lits visés par le rappel sont en bois, mesurent environ 37,9 pouces x 20,1 pouces x 30 pouces et pèsent environ 21 livres. Ils sont faits de pin de la Nouvelle-Zélande ainsi que de MDF et ils étaient vendus avec un matelas imperméable d’un pouce. Les produits peuvent être transformés en un coffre à jouets en retirant les pattes. Il est important de cesser l’utiliser les moises et de retirer et jeter les pattes. Jusqu’à maintenant, aucune blessure n’a été signalée.

Environ 188 produits rappelés ont été vendus au Canada entre août 2018 et septembre 2019.

Les produits suivants sont inclus dans le rappel: Couleur Modèle CUP Gris M0934G 048517826577 Expresso M0934E 048517826591 Naturel M0934N 048517826850 Blanc M0934W 048517826584

(Source: Santé Canada)