Des boîtes-cadeaux virtuelles pour des femmes dans le besoin

Grâce à la générosité des citoyens, des boîtes à chaussures remplies de douces attentions ont fait le bonheur de 432 femmes vivant en centres d’hébergement de la Montérégie en 2019. Cette année, l’Opération boîte à chaussures répétera l’expérience autrement pour assurer la sécurité des donateurs et des bénéficiaires.

Plutôt que de livrer leur présent à la résidence Chartwell Le Montcalm à Candiac comme l’année dernière, les personnes intéressées sont invitées à confectionner une boîte-cadeau virtuelle sur le site Web de la campagne Les donateurs peuvent laisser un mot pour personnaliser le présent.

«Nous avons tous eu une année difficile et pour ces femmes en situation de vulnérabilité, c’est pire. Je pense qu’elles vont être heureuses de savoir que des gens pensent à elles», confie Roxanne Gagné, responsable de la collecte montérégienne.

Celle-ci se chargera procéder aux achats pour concevoir la boîte définie par le donateur. Pour alléger sa tâche et éviter de devoir magasiner à gauche et à droite en temps de pandémie, Mme Gagné achètera essentiellement des cartes-cadeaux à dépenser dans des pharmacies et des restaurants, notamment. Les personnes qui le souhaitent peuvent aussi faire un don monétaire en ligne pour aider l’organisatrice à remplir les boîtes.

Objectif 450

L’objectif de 2019 a été largement dépassé, tant et si bien que l’organisatrice a pu élargir le bassin d’organismes recevant des dons. En 2020, elle souhaite atteindre le nombre de 450 boîtes à chaussures à remettre aux femmes dans le besoin.

Le sourire de ces dernières a marqué Mme Gagné qui a effectué la tournée des centres d’hébergement tout le mois de décembre pour leur remettre en mains propres. Des accessoires pour se tenir au chaud, des produits d’hygiène et de petites attentions sucrées se trouvaient généralement à l’intérieur des cadeaux.

Centres d’hébergement bénéficiaires

-Maison d’hébergement l’Égide, La Prairie;

-Kahnawake KSCS;

-Maison Simone-Monet Chartrand, Chambly;

-La Re-Source, Châteauguay;

-Maison Hina, Saint-Jean-sur-Richelieu;

-Résidence-elle du Haut-Saint-Laurent, Huntingdon;

-La Passerelle, Vaudreuil-Dorion;

-L’Accueil pour elle, Salaberry-de-Valleyfield;

-Maison d’hébergement dépannage de Valleyfield;

-Clé sur la porte, Saint-Hyacinthe;

-Maison La Source du Richelieu, Sorel-Tracy;

-Horizon pour Elle, Cowansville;

-Halte Crise, Granby;

-Transition pour elle, Granby;

-Maison Alice-Desmarais, Granby;

-Alternative Centregens, Longueuil;

-La Chaumière, Longueuil;

-La Chaumine, Longueuil;

-Carrefour pour Elle, Longueuil;

-L’Abri de la Rive-Sud, Longueuil;

-Pavillon Marguerite de Champlain, Longueuil.