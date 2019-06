Des bourses d’études pour souligner leur persévérance

Trois bourses d’études de 500$ chacune ont été remises à des élèves afin de les encourager à poursuivre leurs études lors du gala d’excellence de l’école secondaire de la Magdeleine à La Prairie, le 13 juin.

Émilie Marcoux, Mikaël Lefrançois, et Franswa Khabbaz, tous finissants du programme de 5e secondaire, qu’on aperçoit au centre sur la photo, sont les heureux boursiers. Les montants ont été décernés par Claudine Binette et Geneviève Rousseau, toutes deux directrices respectives des bureaux du député de La Prairie Christian Dubé, et de la députée de Sanguinet Danielle McCann.

«Malgré les difficultés rencontrées, ces jeunes ont su garder le cap et ont toujours bien performé. C’est pourquoi leurs candidatures ont été retenues. Les députés de La Prairie et de Sanguinet sont fiers de reconnaître les efforts de ces trois élèves par le biais de ces bourses», lit-on dans le communiqué.