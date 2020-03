Des campings à Saint-Philippe ouvrent plus tôt pour les snowbirds

Alors que les campings de la Montérégie ouvrent généralement à la fin avril, plusieurs ont dû devancer leur ouverture afin d’accommoder les snowbirds qui vivent à l’année dans leur roulotte.

C’est le cas notamment du Camping 15/30 à Saint-Philippe, qui fait partie de la liste des trois campings de cette Municipalité pouvant les accueillir dès maintenant, selon Camping Québec.

«On devait normalement ouvrir le 25 avril, a expliqué Nathalie Roy, qui a accueilli un premier couple le vendredi 27 mars. Ils sont en complète autonomie. On les a aidés à s’installer à distance.»

Elle les a prévenus qu’ils doivent respecter la Loi sur la mise en quarantaine, c’est-à-dire un confinement de 14 jours, sans droit d’aller à l’épicerie.

Céline Poirier et Hebert Fieldsa étaient déjà au courant, disent-ils. Le couple qui se trouvait à Saint-Petersburg, aux États-Unis, depuis novembre explique qu’il écoutait les nouvelles sur les chaînes de télé québécoise, en plus d’être en contact avec ses enfants.

«On avait fait une grosse épicerie de trois semaines en Floride avant de partir et notre fils est venu nous porter des produits périssables comme du lait au lendemain de notre arrivée», ont-ils expliqué en entrevue vidéo au Reflet.

Snowbirds critiqués

Leur comportement semble exemplaire, comparé à d’autres snowbirds fortement critiqués sur les réseaux sociaux depuis la semaine dernière. À plusieurs reprises, des citoyens de la région ont rapporté le fait que des certains avaient été vus dans des épiceries ou tentaient d’y entrer.

De son côté, la Régie intermunicipale de police Roussillon confirme avoir sensibilisé à ce sujet une dizaine de voyageurs aperçus dans les stationnements de centres commerciaux du territoire.

La Municipalité dit avoir aussi mis la main à la pâte.

«La Ville a pris contact avec les propriétaires des cinq terrains de camping de Saint-Philippe afin de collaborer avec eux à la mise en place des meilleures pratiques pour assurer la sécurité et la santé des arrivants et de l’ensemble de la population», a-t-elle mentionné par voie de communiqué.

Elle a aussi demandé à la police de patrouiller les terrains de camping.

Le fait que «Saint-Philippe est un paradis pour les campeurs ne doit pas mettre en péril l’ensemble de notre communauté», a précisé la mairesse Johanne Beaulac.

Distanciation aux États-Unis

Mme Poirier et M. Fieldsa sont «très heureux» d’être rentrés au pays – et leurs enfants aussi –.

«Nous aussi ça nous faisait peur. On se sent plus en sécurité ici.»

-Céline Poirier