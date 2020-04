Des capsules vidéo sportives pour ne pas perdre la touche

Le Club de soccer de La Prairie collabore avec l’ex-capitaine de l’Impact de Montréal Patrice Bernier pour occuper ses joueurs qui ont des fourmis dans les jambes en raison du confinement.

Depuis le 1er avril, deux capsules mettant en vedette le résident de La Prairie ont été mises en ligne sur la page Facebook de l’organisation. Chacune permet aux jeunes à la maison de pratiquer différentes techniques.

Le partenariat avec le retraité depuis trois ans s’est fait naturellement, puisque ses deux filles évoluent avec l’organisation, explique Alice Chapman, du Club de soccer La Prairie. La femme de Patrice Bernier, Mélisa Barile, entraîne aussi l’équipe féminine U9 de La Prairie et siège sur le conseil d’administration du club.

«Avec toute la situation entourant le coronavirus, nous obligeant bien malgré nous à suspendre nos activités, nous voulions rester le plus actif possible sur nos réseaux sociaux, surtout afin d’encourager nos joueurs et joueuses à eux-mêmes rester actifs avec leur ballon», raconte-t-elle.

Le conseil d’administration a suggéré de partager en ligne des capsules vidéo hebdomadaires. Mme Baril a proposé à son conjoint d’en enregistrer quelques-unes.

De leur côté, des entraîneurs, adjoints et collaborateurs du club participent également au projet. Leurs capsules sont disponibles tous les jeudis sur la page Facebook de l’organisation.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants de la participation et de la générosité de Patrice Bernier, ainsi que de tous ceux qui participent à la production des excellentes capsules vidéos», souligne Mme Chapman.

Pour voir la vidéo https://www.facebook.com/csLaPrairie/videos/1085203801838711/

Hockey aussi

Les joueurs de hockey ne sont pas en reste, puisque la Zone sportive à Delson met aussi à la disposition de ses membres des entraînements en ligne dans un groupe privé sur Facebook. Des capsules sur l’alimentation, les suppléments et la récupération d’énergie sont également disponibles.

«Malheureusement, les saisons se sont terminées abruptement, mais contrôlez ce que vous pouvez dès maintenant, soit de se préparer pour la saison prochaine qui sera à la hauteur de vos attentes», indique l’équipe du gym sur les réseaux sociaux.

Déjà plus de 1 000 personnes sont membres du groupe depuis l’invitation lancée le 25 mars, fait savoir le propriétaire Bruno Gladu.