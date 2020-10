Des collègues se partagent le lot d’un billet gagnant acheté à Saint-Philippe

La chance a tourné pour 10 collègues qui se sont procuré un billet de Lotto 6/49 au Marché Extra Sylvain Rathé à Saint-Philippe. Ils ont remporté un lot de 65 094$, soit 6 509$ chacun.

Le tirage a eu lieu le 16 septembre et les heureux gagnants ont été annoncés un peu plus d’un mois plus tard, soit le 26 octobre:

-Linda Brossard Bergeron

-Lily Demers

-Pâquerette Girard

-Gaétane Lacroix

-Francine Larivée Fillion

-Lise Legrand

-Lucie Lemieux Samson

-Line Ménard

-Guyanne Rodrigue Quirion

-Gilles St-Jean

