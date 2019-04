Des élèves de La Prairie sensibilisés au partage de la route

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Entre 800 et 900 élèves et enseignants des écoles Émilie-Gamelin, Saint-François-Xavier et de la Petite-Gare à La Prairie enfourcheront leur vélo, le mardi 7 mai, pour être sensibilisés au partage de la route.

L’événement est l’une des activités organisées dans le cadre du rassemblement cycliste planétaire le Tour du silence. Les participants quitteront leur école à vélo en direction du parc Lucie-F.-Roussel où ils assisteront à une cérémonie.

«Ils déposeront des roses sur le monument érigé en mémoire de mon fils», explique le Laprairien Michel Boucher.

Son garçon Tristan est décédé en 2012 à l’âge de 14 ans après avoir été frappé par un camion alors qu’il circulait à vélo sur le chemin de Saint-Jean.

«Il faut éviter que d’autres cyclistes comme mon fils meurent sur les routes», affirme-t-il.

15 km en silence

Le Tour du silence de la Rive-Sud se tiendra quant à lui le mercredi 15 mai, dès 18h45. La randonnée de 15,5 km aura lieu à Saint-Hubert. L’événement ouvert à tous est présidé cette année par l’ex-ministre des Transports Robert Poëti.