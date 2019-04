Des élèves de l’école Jacques-Leber passent neuf jours au Maroc

Crédit photo : Tirée de Facebook - Commission scolaire des Grandes-Seigneuries

Une vingtaine d’élèves de secondaires II et III de l’école Jacques-Leber à Saint-Constant sont partis à la découverte du Maroc pendant la semaine de relâche, du 1er au 9 mars, accompagnés de trois enseignants en sciences.

La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries a partagé la nouvelle sur sa page Facebook avec plusieurs photos de leur voyage interculturel. Celui-ci avait pour but de faire sortir les élèves de leur zone de confort. Ils se sont adaptés à des climats et des conditions de vie différentes.

Les élèves et leurs enseignants, Mounir Kahouadji, Fanny Neveu et Pierre Venancio, ont visité l’école secondaire Rissalat El Amana à Midelt, un village de nomades berbères. Les élèves des deux écoles s’étaient échangé des lettres auparavant. Parmi les autres activités, les adolescents ont fait une randonnée en dromadaire dans le désert et du camping pendant une nuit, puis ils ont visité les villes de Marrakech, Fès, Rabat, Ouarzazate et Casablanca.

Selon leurs témoignages, les élèves ont trouvé la population marocaine accueillante et se souviendront de leur expérience.