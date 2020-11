Des fraudes téléphoniques sous divers prétextes

Les fraudeurs du téléphone demeurent actifs. Une femme de la région nous a contacté pour signaler une tentative de fraude téléphonique dont elle avait fait l’objet récemment. Elle avait supposément gagné un bon d’achat de Wayfair.

L’aînée qui demeure seule à domicile a répondu à l’appel, dont l’interlocuteur affirmait qu’elle était la gagnante d’un tirage au sort d’un bon d’achat de 1500 $ du commerce en ligne Wayfair.

« J’ai bien vu qu’il s’agissait d’une arnaque, explique la dame. Il me donnait un code d’accès avec un paquet de chiffres et demandait d’effectuer un transfert. J’ai prétexté un rendez-vous urgent et j’ai raccroché.»

Celle-ci raconte que sa sœur a contacté l’entreprise Wayfair et on lui a dit que plusieurs fraudes de ce genre avaient été rapportées. Nous avons aussi contacté Wayfair mais n’avons obtenu aucun retour.

Du côté du Centre antifraude du Canada, on nous indique n’avoir reçu aucun signalement de prix offert par Wayfair. Par contre, le Centre répertorie des variantes de ce type de fraude, tels des événements identifiés comme l’Appel frauduleux de prix gagné.

« Cette variante cible les aînés. Ils reçoivent un appel d’un soi-disant représentant de Sélection du Reader’s Digest ou de Publishers Clearing House. Le fraudeur les informe qu’ils ont remporté une voiture ou de l’argent et que pour obtenir leur prix, ils doivent payer des frais minimes correspondant aux taxes, aux frais juridiques ou aux frais de livraison ou d’expédition.»

Services Canada

Dans la même veine, plusieurs ont peut-être reçu de soi-disant appels de Service Canada affirmant que votre numéro d’assurance sociale a été piraté ou que vous êtes visé par un mandat d’arrêt.

Ce type de fraude est appelé « arnaque de paiement urgent ». De juin à la fin-août, ces attaques ont fait 739 victimes au Canada, pour des pertes financières de 1,5 million $, selon des données fournies au quotidien La Presse par le Centre antifraude du Canada.

Puisque cet appel automatisé provient d’un numéro de téléphone apparemment local, il semble légitime. On vous demande d’appuyer sur le chiffre 1, et c’est là que l’engrenage se met en branle dans un but d’extorsion.

Pour signaler une fraude, on peut appeler sans frais le 1-888-495-8501 du lundi au vendredi, de 9h à 16h45.

Conseils de prévention

-Ne jamais donner des renseignements personnels ou financiers lors de la réception d’un appel;

-Vérifier l’authenticité de la demande adressée dans toutes les communications;

– Prendre le temps d’effectuer les vérifications nécessaires;

– Ne jamais supposer que le numéro de téléphone qui apparaît sur l’afficheur est exact. Les fraudeurs ont recours à des logiciels ou à des applications pour tromper leurs victimes.