Des fromages Mini Babybel désormais produits en Montérégie

Fromagries Bel Canada a annoncé le 6 août que sa nouvelle usine à Sorel-Tracy entame ses activités de fabrication des produits de la marque Babybel, afin de répondre à la demande du marché canadien. Jusqu’à maintenant, les fromages Mini Babybel étaient importés des États-Unis et de la France.

Cette nouvelle usine a permis de créer 140 emplois. Pour réaliser ce projet, l’entreprise a pu compter sur le gouvernement du Québec, Investissement Québec et le gouvernement du Canada.

L’usine s’approvisionnera en lait canadien.

«Nous sommes fiers de faire partie de l’industrie de la transformation alimentaire, l’un des

principaux secteurs de la fabrication au Canada, a affirmé Cristine Laforest, directrice générale de Fromages Bel Canada. De plus, connaissant l’expertise laitière du Québec et les avantages de s’y établir, le choix

d’investir et de créer de l’emploi au Québec était logique et naturel.»

Plus de 150 ans en affaires

Fromageries Bel est un groupe familial international piloté par la cinquième génération de dirigeants familiaux, fondé il y a plus de 150 ans. Il est un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et

un acteur majeur du marché des collations. Il détient notamment les marques La vache qui rit, Mini Babybel, Boursin. La filiale Bel Canada a quant à elle été créée en 2005.