Des groupes d’aide réclament plus de soutien de Québec

La Corporation de développement communautaire (CDC) Roussillon, qui regroupe 45 organismes offrant de l’aide de toutes sortes aux gens de la région, demande au gouvernement du Québec un soutien accru à l’approche de l’adoption du budget de la province.

« Le milieu communautaire doit être entendu et soutenu. Les organismes communautaires sont des acteurs clés pour la reconstruction du filet social pendant et après la pandémie. » – Virginie Bernier

« Avec la crise actuelle, la population n’a jamais eu autant besoin d’un filet social solide et le budget 2021 sera déterminant. Dans la dernière année, les organismes communautaires ont donné beaucoup pour la population du Québec et du Roussillon, et le gouvernement doit maintenant redonner à ces organismes » fait valoir dans un communiqué Virginie Bernier, coordonnatrice de la CDC. « Jamais n’avons-nous autant compté sur le milieu communautaire pour garantir un filet social qu’en ce temps de crise de la COVID-19, alors que ce sont les personnes en situation de vulnérabilité qui sont les plus touchées », renchérit- t-elle

Mme Bernier souligne que les demandes d’aide aux organismes ont augmenté en flèche avec la pandémie et qu’ils ont dû réorganiser leurs services pour soutenir les gens mal pris. «Que ce soit auprès des aînés, des jeunes, des familles, les organismes ont travaillé d’arrache-pied pour soulager la détresse et offrir l’essentiel », affirme-t-elle.

La CDC estime que « le gouvernement du Québec a les moyens de faire les investissements et poser les actions nécessaires pour améliorer la qualité de vie de la population et garantir la réalisation des droits humains ».

Le groupe livre son message à l’occasion de la Journée mondiale pour la justice sociale du 20 février.

Alors que Québec prépare son Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC), la CDC Roussillon l’exhorte à « mettre en place des mesures pour améliorer, à long terme, la situation des organismes communautaires et pour renforcer leur capacité d’agir ».