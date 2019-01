Des habitations neuves de qualité à votre portée !

Nous offrons une vaste gamme de produits répondant aux goûts, critères et budgets de tous.

Les Habitations Trigone : confort, qualité et accessibilité !

Les projets signés Habitations Trigone sont situés dans plusieurs villes du grand Montréal! Que vous cherchiez un condo, une maison de ville ou un appartement, les Habitations Trigone sauront vous plaire! Des produits NEUFS, des standards de qualité élevés et des produits polyvalents pour répondre aux goûts et besoins de tous.

Des logements variés, des secteurs prisés

Des studios, des condominiums et des logements 3 ½, 4 ½ et 5 ½ neufs sont disponibles dans des secteurs clés, à proximité des transports en commun et de tous les services et commerces!

L’option tout inclus!

De plus, plusieurs options sont à votre portée. Vous pouvez opter pour la formule tout inclus ou non. La formule tout inclus est un concept à la fois économique et pratique, grâce auquel vous profiterez de tous les services que vous gérez normalement séparément, maintenant regroupés en une seule mensualité. Vous aurez donc plus de temps pour vous adonner à vos loisirs favoris!

10 raisons de choisir les Habitations Trigone

Appartements en formule tout inclus disponibles. Une équipe d’experts disponible pour un portefeuille immobilier de 3 000 unités. Services, transports en commun et commerces à deux pas de chez vous. Propriétés neuves: économie énergétique grâce aux normes en vigueur et aucune rénovation à faire. Aucun entretien, espaces verts et récréatifs à même ou adjacents au site. Propriétés neuves et de construction récente. Bâtiments sécurisés munis de caméras. Éco-responsables: bâtiments érigés dans le respect de l’environnement et du développement durable. Créateurs de communauté: les immeubles étant près les uns des autres vous donnent accès à des aires et des jardins communautaires à l’extérieur. Les options s’offrent à vous: acheter ou louer? Formule tout inclus ou non?

Les projets Habitations Trigone sont situés sur la Rive-Sud, sur la Rive-Nord, à Laval et à Montréal. Avec près de 17 000 unités construites, vous avez l’embarras du choix!

Intéressé? Rendez-vous dans un de nos bureaux de ventes et de locations pour visiter nos unités modèles!

