Des infirmières de l’urgence manifestent devant l’Hôpital Anna-Laberge

En réaction à l’absence de 8 infirmières à l’urgence de l’Hôpital Anna-Laberge à Châteauguay aujourd’hui, des collègues de travail ainsi que des infirmières auxiliaires sont sortis à l’extérieur pour manifester devant la bâtisse au début de leur quart de travail, en fin d’après-midi.

«On est à 50% du personnel, déplore Mélanie Gignac, présidente du Syndicat des professionnelles en soins en Montérégie-Ouest qui englobe ces travailleuses, ainsi que les inhalothérapeutes. Je n’ai pas de mots pour décrire la situation, autre que c’est catastrophique. La situation est criante.»

Selon ses dires, plusieurs employées finissantes seraient en congé pour leur permettre d’étudier afin de décrocher leur diplôme dans les prochains jours. Cette situation se répéterait d’année en année. Or, avec les départs d’infirmières qui sont survenus au fil des mois, il pourrait en résulter des bris de service en fin de semaine, ainsi que le week-end suivant, avance Mme Gignac. La direction du Centre de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) aurait avisé ce syndicat à cet effet plus tôt cette semaine.

«Ils demandent à trouver du personnel qu’on n’a pas. Il y a énormément de délestage et on n’a plus personne nulle part pour venir travailler dans les services ouverts 24h, 7 jours sur 7, décrit-elle. Il n’y a plus personne à rapatrier. Malgré le délestage, les annulations des vacances, les déplacements du personnel et le temps supplémentaire, on n’arrive pas.»

À défaut de réduire les activités du CISSMO, la présidente du syndicat ne voit pas comment il est possible d’assurer «des soins sécuritaires et la même qualité de service» avec des effectifs aussi réduits.

Le Soleil de Châteauguay a contacté la direction du CISSMO. Il est en attente d’une réponse.

Plus de détails à venir.

Les tensions sont vives entre la direction du CISSMO et les employés depuis quelques temps. La semaine dernière, les médecins ont fait une sortie publique afin de dénoncer ce qu’ils considèrent comme étant un cafouillage administratif. À ce sujet:

