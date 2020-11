Des jeux d’évasion à faire à distance entre amis sans sortir de la maison

L’entreprise de Québec Défi-Évasion propose des « escape room » à faire à partir de chez soi, seul ou à distance entre amis et où la seule chose que l’on a besoin, c’est d’une connexion à internet.

Pandémie et confinement l’obligent, c’est de plus en plus difficile de trouver des activités à faire pour se désennuyer.

Heureusement, il y a des activités insoupçonnées que l’on peut faire sans avoir à sortir de chez soi et qui font changement des 5 à 7 virtuels qu’on fait depuis plusieurs mois.

C’est la proposition de Défi-Évasion, une entreprise de Québec qui se spécialise dans la création de jeux d’énigmes particulièrement spéciaux : ceux qu’on peut faire de la maison!

Où et quand on le veut

L’équipe de chez Défi-Évasion avait en tête ce concept depuis un moment déjà, mais avec l’arrivée ide la pandémie de coronavirus, c’était le moment où jamais pour le dévoiler au grand jour.

Le concept est vraiment simple : il s’agit d’un jeu d’évasion qui peut se faire à la maison ou ailleurs, en solo ou en équipe, sur ordinateur ou imprimé! La seule condition, c’est d’avoir une connexion à internet.

On peut former un groupe qui va jusqu’à 6 personnes. C’est parfait comme activité à faire entre amis ou encore comme activité de team-building à faire à distance.

L’équipe de chez Défi-Évasion suggère que chaque membre se procure le jeu de son côté et se connecte ensuite via une application comme Skype ou Messenger pour pouvoir voir, discuter et échanger sur les solutions des énigmes.

3 nouveaux jeux juste à temps pour Noël

Malheureusement, on comment à se faire à l’idée que le temps des fêtes ne sera pas comme les autres. Mieux vaut commencer à planifier des activités pour passer le temps tout au long de la période des Fêtes.

Entre novembre et décembre, trois nouveaux défis à faire chez soi seront lancés :

Coincé! La bibliothèque, un jeu d’une durée d’environ 60 minutes parfait pour les débutants.

Le cadeau mystère, à faire seul ou en équipe allant jusqu’à 6, pour se mettre dans l’ambiance de Noël.

Les aventures des Super-Légumes et compagnie : Mission glacée, le premier jeu destiné aux enfants qui comporte deux niveaux de difficulté, un pour les 3-4 ans et un pour les 5-6 ans.

On achète les jeux directement à partir de leur site internet moyennant un coût de 17.50$.

Pour en savoir plus, c’est par ici!