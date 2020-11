Des jeux vidéo disponibles à la bibliothèque de Candiac

Les Candiacois amateurs de jeux vidéo peuvent dorénavant en emprunter pour jouer à la maison. Les tablettes de la bibliothèque à Candiac en contiennent une cinquantaine pour les consoles PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.

La Ville a annoncé cette nouveauté le 17 novembre. Des titres comme Just Dance 2020, Mario, NHL 2020 et Animal Crossing font partie de la collection de jeux. D’autres s’ajouteront au cours des prochains mois, laisse savoir la Municipalité.

La limite d’emprunt est d’un jeu vidéo par abonné adulte pour 21 jours. Cette période n’est pas renouvelable.

Candiac rappelle aux citoyens de les manipuler avec soin et de signaler tout problème avec le jeu au personnel le plus rapidement possible, «comme pour les autres articles de la collection de la bibliothèque».

Prêt sans contact

Comme la bibliothèque demeure fermée physiquement, les usagers peuvent emprunter les jeux, comme les livres et documents, grâce au service de prêt sans contact. Ils doivent réserver par l’entremise du catalogue en ligne de la bibliothèque au biblio.ville.candiac.qc.ca. Une fois la sélection préparée, un rendez-vous sera fixé pour la cueillette.