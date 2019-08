Des lignes de rue plus minces que la largeur obligatoire

Les lignes médianes de certaines rues à Delson et Sainte-Catherine semblent avoir rétréci ces dernières semaines, ne respectant pas la largeur minimum requise par le ministère des Transports du Québec (MTQ).

C’est le propriétaire d’une entreprise spécialisée en ce genre qui a mis la puce à l’oreille au Reflet. L’entrepreneur, qui affirme effectuer ce genre de travail pour des commerces et non des Municipalités, a voulu dénoncer ces «défauts flagrants».

«Les payeurs de taxes ont le droit d’être informés, a allégué celui qui a requis l’anonymat. Le gars a peut-être eu le contrat parce qu’il offrait le meilleur prix, mais il utilise moins de peinture. Sur plusieurs kilomètres, ça fait une bonne quantité sauvée.»

Nos vérifications nous ont permis de constater que la ligne jaune qui sépare les deux voies sur les routes faisait parfois moins de 90 mm (3,5 po) dans ces deux Villes, notamment sur la rue Principale à Delson. Or, la norme de marquage du ministère est de 100 mm minimum à 150 mm. La différence sur la rue Principale était d’autant plus frappante que des travaux d’asphaltage ont eu lieu à la hauteur du parc de la Tortue. La jonction montrait que la nouvelle ligne médiane et l’ancienne n’avaient pas la même largeur.

Réponses des Villes

Invitée à commenter la situation, la Ville de Delson a confirmé que les largeurs mesurées étaient inférieures à ce qui a été demandé.

«Le suivi a déjà été effectué avec l’entrepreneur en question. Une tournée de la Ville sera faite à cet effet et les correctifs seront effectués d’ici le début du mois de septembre», a signalé Laure Rodriguez-Vigouroux, responsable des communications.

À Sainte-Catherine, Amélie Hudon, directrice des communications, a reconnu qu’«une légère variation allant de 1 à 2 cm» s’est produite sur la ligne médiane de certaine rues. Ce, «quoi que l’entrepreneur responsable du lignage à Sainte-Catherine effectue le travail avec de la machinerie conforme en tout point aux standards du MTQ», a-t-elle ajouté. Les correctifs ont été effectués.

Dans ces deux Villes, le contrat a été accordé à la même compagnie de marquage.

Normes de marquage

La largeur des lignes centrales de la chaussée doit être comprise entre 100 et 150 mm. Toutefois, sur le réseau du ministère des Transports, la largeur de ces lignes doit être de 120 à 125 mm.

En milieu urbain:

Sur un chemin public comportant moins de 4 voies, la ligne axiale (ligne centrale) peut être simple ou double. Idem sur une telle configuration où le stationnement réduit l’espace libre à 2 voies.

Sur un chemin public à 4 voies ou plus et où le stationnement est interdit en tout temps, la ligne axiale doit être double, sauf si la largeur de la chaussée est restreinte. Dans ce cas, la ligne axiale peut être simple.

Dans les artères urbaines à circulation rapide d’au moins 2 voies, dans un sens comme dans l’autre, la ligne axiale doit être double.

(Source: ministère des Transports)