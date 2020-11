Des musiciens de la région attristés de la fermeture du 2Pierrots

La boîte à chansons Le 2Pierrots a chanté son dernier refrain. La salle mythique de Montréal a accueilli bon nombres de musiciens qui gardent des souvenirs impérissables de leur passage sur sa scène.

«J’ai contacté Marilou [Sciascia Ruel – la propriétaire], hier et les émotions étaient à fleur de peau, a indiqué Denis Miron. C’est son père qui m’avaient engagé en 1984 et j’y ai joué jusqu’en 1990-91 avec Domenico Massicolli. Ça m’a arraché le coeur d’apprendre la nouvelle. »

Après avoir tourné à l’Alambic à Valleyfield puis à la Chaumière à Mercier, Le 2Pierrots a ouvert ses portes au duo de Valleyfield. «C’est là que ça a tourné professionnel pour moi, soutient Miron. On était fier de jouer au 2Pierrots. Il y avait une notoriété qui accompagnait le fait de jouer à cet endroit. C’était facile jouer là; les gens étaient là pour faire le party. Et ils venaient de partout. Je me rappelle de file d’attente jusqu’à la place Jacques-Cartier alors que la salle pouvait accueillir 1200 spectateurs. »

Pour le musicien, aucune autre salle ne possède cette âme et cette ambiance. Un endroit qui avait un désir et un respect pour la chanson francophone. «On vient de perdre le plus beau représentant de la culture québécoise, mentionne-t-il. C’est une partie de ma jeunesse qui vient de mourir.»

Une synergie

Trente ans après Denis Miron, Dominic Roy a pu savourer le fait de performer au 2Pierrots. Avec son groupe Volume 10. Même si le temps a passé, son discours ressemble à celui du chansonnier de Valleyfield. «C’est un endroit mythique et spécial et ce n’est pas pour rien, affirme-t-il. Il y a une synergie qui existe entre les propriétaires, les musiciens, le public, le personnel. Le 2Pierrot a transcendé les époques, il a résisté au temps. »

Il se dit privilégié d’avoir fait partie de la rotation de musicien qui ont fait vibrer les murs de la boîte à chansons. «C’était très demandant de jouer à cet endroit, indique-t-il. Il fallait travailler fort. Les soirées étaient 6 heures de musique pratiquement sans arrêt avec un groupe et un chansonnier qui alternaient. Les gens qui fréquentaient le 2Pierrots s’attendaient à une soirée festive. Et le public était généreux. Ce qui créait des soirées où il y avait de la magie. »

Dominic Roy remercie le 2Pierrot d’avoir pu faire partie de leur univers et d’avoir pu côtoyer des musiciens chevronnés. Une fratrie musicale qui aura le défi de garder l’âme de la place vivante.

Mario Turbide et son groupe, incluant entre autres Marc-André Thibault et Dominique Lalonde, ont aussi casser la baraque au 2Pierrots, au milieu des années 90. « C’était la Place des Arts des chansonniers, rappelle-t-il. C’était magique comme ambiance, les gens étaient déjà conquis d’avance, mais il fallait être prêt pour répondre aux attentes.»

Mario Turbide avait accédé au mythique endroit par l’entremise de son frère Robert qui, lui aussi, a été parmi les premiers de la région à y laisser leur marque, avec son groupe Passe-Temps. Mais aujourd’hui, avec le contexte de pandémie, Mario Turbide estime que, malheureusement, la fermeture du 2Pierrots était inévitable.

Sur leur page Facebook, Lendemain de Veille a commenté la triste nouvelle. « Nous avons eu la chance de monter sur cette scène mythique pendant près de 10 ans pour y faire pas moins de 200 shows. Là-bas, nous avons appris, fêté, nous sommes fait des amis pour la vie. Devenir un band régulier du 2Pierrots fut notre plus grand accomplissement dans notre jeune carrière et nous avons travaillé, soir après soir, à la sueur de notre front pour honorer notre place dans la famille. C’est en grande partie à cause du 2Pierrots que nous sommes qui nous sommes aujourd’hui et notre son sera à jamais teinté de son esprit », a écrit le groupe de Beauharnois.

Plusieurs autres musiciens de la région ont eu la joie de faire partie des soirées du 2Pierrots, notamment Mark Vinet, Kevin Tardif ou Raffy.

(Avec Mario Pitre)