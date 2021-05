Des outils web qui réunissent des ressources en orientation

Dans un contexte qui frôle le plein emploi, il n’est pas toujours facile de définir quels secteurs d’activités peuvent convenir à une main-d’oeuvre en quête d’un emploi. C’est pourquoi les Tables de concertation en orientation de la Montérégie et de l’Estrie lancent une campagne informative baptisée Ta voie, tes choix, afin de soutenir les personnes en questionnement sur leurs projets personnels, scolaires et professionnels.

Cette campagne comprend la construction d’un site web pour réunir les ressources et les services reliés à

l’information scolaire et professionnelle, à l’orientation et l’employabilité offerts sur ces deux

territoires.

De plus, des capsules informatives et inspirantes proposant des témoignages et des outils pour favoriser l’insertion scolaire et professionnelle seront diffusées sur les médias sociaux, notamment sur Facebook et sur Instagram.

On pourra entendre des gens raconter leur histoire en vidéo et livrer des témoignages stimulants. Il s’agit de donner la parole aux personnes qui ont osé faire appel à des services d’orientation pour donner un nouveau souffle à leur vie

professionnelle ou qui sont retournées sur les bancs d’école afin que leur parcours puisse en inspirer d’autres.

La campagne Ta voie, tes choix se décline en trois volets autour du cheminement personnel, scolaire et professionnel : ta voie, ton orientation ; ta voie, ta formation et ta voie, ton emploi.

Les personnes qui ont de la difficulté à identifier un objectif scolaire ou professionnel, à trouver ou à conserver un emploi, ainsi que celles qui cherchent à se réorienter y trouveront outils et ressources pour les accompagner dans leur démarche.