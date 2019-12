Des pompiers à temps plein à La Prairie en 2020

La Ville de La Prairie annonce qu’elle a conclu une entente avec ses pompiers pour que ceux-ci améliorent leur temps de réponse en travaillant à temps plein.

Le conseil de la Municipalité a autorisé la signature de la convention collective avec le syndicat des pompiers pour la période 2019-2024, le 16 décembre.

Le nouveau contrat de travail «introduit une nouvelle disposition, soit celle du 24/7, selon laquelle il y aura dorénavant présence de quatre pompiers en tout temps à la caserne», précise la Ville par voie de communiqué.

Les 13 et 14 décembre, les syndiqués ont voté à 90% en faveur d’une entente de principe en ce sens. La convention collective scelle ainsi les conditions de travail des pompiers pour une durée de six ans. Celle-ci sera signée au début de l’année 2020 et son entrée en vigueur est prévue au mois de mars, indique La Prairie.

Coût

Le maire de La Prairie Donat Serres laisse savoir que «cette entente avec le syndicat des pompiers respecte le cadre financier de la Ville et la capacité de payer des citoyens».

Appelée à détailler les coûts supplémentaires, le service des communications de la Municipalité, affirme que l’augmentation des coûts sera «négligeable», car il n’y aura plus les deux pompiers qui étaient présents la nuit ainsi que les équipes de garde externe.

«Ce seront donc des dépenses que nous n’aurons plus à faire», fait-il valoir.

La Ville ajoute que le statut des pompiers ne change pas.

«Même s’ils sont présents sur une base de 24/7, ils demeurent des pompiers à temps partiel et travaillent selon des horaires de temps partiels», dit-elle.

