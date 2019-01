Des pompiers à temps plein dès 2020 à Saint-Constant et Sainte-Catherine

Crédit photo : Gracieuseté – Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine

La Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine annonce qu’elle offrira une couverture en caserne à temps plein à compter de l’année 2020. Ce faisant, sept pompiers seront en caserne 24 heures par jour, sept jours par semaine.

Cette nouvelle a été officialisée le 20 décembre, lors de la signature de la nouvelle convention collective entre la Régie et l’Association des pompiers et pompières de la Régie intermunicipale d’incendie.

Toutes les clauses ont été négociées, puisque le statut d’employés à temps partiel a disparu avec la création de la Régie le 1er septembre 2016. Une vingtaine de rencontres de négociation ont eu lieu afin notamment de tenir compte des récents changements à la Loi sur les normes du travail.

«La mise en place d’une structure de pompiers à temps plein est un point tournant historique, puisqu’elle est la première dans la région du Roussillon Est.» – Jocelyne Bates, mairesse de Sainte-Catherine et présidente du conseil d’administration de la Régie

Est-ce à dire que les 50 pompiers actuellement à temps partiel seront à temps plein dès 2020?

«Non, répond au Reflet Patricia Traversy, du Service des ressources humaines et des communications à la Régie. Il y aura 16 pompiers à temps plein, soit quatre pompiers répartis dans quatre équipes. Les autres auront le statut temporaire afin de combler les besoins en personnel. Ils auront un minimum de quarts de travail à assurer.»

Quant à savoir si les sept pompiers seront répartis dans la caserne de Saint-Constant ou de Sainte-Catherine, la décision n’est encore prise.

«L’analyse sera faite au cours de l’année afin d’évaluer le scénario optimal», indique Mme Traversy.

Peu d’investissement sera effectué étant donné que les deux municipalités souhaitent construire une caserne commune. Les casernes existantes possèdent déjà leur dortoir, salle de bain avec douche et une cuisine.

«Cette nouvelle convention collective s’inscrit dans la poursuite logique de nos efforts pour améliorer la couverture de risques en sécurité incendie sur le territoire», affirme Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant et vice-président du conseil d’administration de la Régie.

Fonctionnement

Actuellement, la garde s’effectue en caserne du lundi au vendredi de 6h à 19h, par six pompiers à la caserne de Saint-Constant et quatre à la caserne de Sainte-Catherine. Deux pompiers assurent la garde en caserne pour les appels de premiers répondants de soir et nuit en semaine et 24 heures sur 24 la fin de semaine.

«De plus, il y a une équipe en disponibilité – à la maison – de 19h à 6h du lundi au vendredi et 24 heures sur 24 les samedis et les dimanches. Les pompiers de cette équipe répondent aux appels par téléavertisseur pour qu’ils se dirigent vers la caserne», précise Mme Traversy.

Autres faits

La construction de la future caserne est toujours dans les plans.

«Cette question est actuellement discutée au niveau des instances politiques. Nous ne pouvons pas nous positionner ou donner de détail pour l’instant», mentionne Patricia Traversy.

La Régie adoptera ce mois-ci son budget annuel. En 2018, celui-ci s’élevait à 4,7 M$. Au cours de cette même année, la Régie a traité quelque 2000 appels.