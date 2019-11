Des pompiers à temps plein dès la fin décembre

La Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine a procédé à plusieurs changements opérationnels, dont la centralisation de ses pompiers à Saint-Constant et la mise en place d’un service à temps plein. Le tout entrera officiellement en vigueur le 30 décembre.

Le directeur du service d’incendie, Alexandre Tremblay, explique que ces mesures visent à desservir les citoyens plus efficacement et plus rapidement.

«On augmente de 40 000 à 60 000 heures pour offrir un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7», dit-il.

M. Tremblay laisse savoir qu’il y aura donc continuellement sept pompiers et un chef à la caserne de Saint-Constant. Sur 46 pompiers, 16 auront un statut temporaire à temps plein.

«Les nominations ont eu lieu en avril dernier. On a du personnel à temps plein et du personnel temporaire qui couvre certains quarts. On ne fait pas de nouvelles embauches et nous n’avons pas fait de mises à pied. Des statuts ont plutôt changé», précise Patricia Traversy, directrice des communications à la Régie.

Le Reflet est en attente d’une réponse au sujet du coût de ces changements.

Temps de réponse et de mobilisation

Selon M. Tremblay, l’impact principal qu’auront les changements opérationnels concerne le temps de réponse et de mobilisation.

«Le temps de mobilisation, c’est quand un pompier reçoit un appel, part de chez lui, se rend à la caserne, s’habille, prend le camion, et se rend sur les lieux. Avec du personnel en caserne, ce délai va diminuer», détaille-t-il.

Le directeur du service précise que le temps sera réduit d’au moins une à deux minutes. Il indique que cette année, environ 800 appels d’incendie et plus de 1 300 appels «premiers répondants» ont été logés à la Régie. Dans les prochaines années, un ajustement pourrait être effectué selon l’évolution du nombre d’appels.

Caserne de Sainte-Catherine

Selon une information qui circulait sur les réseaux sociaux, la caserne 24, située à Sainte-Catherine, a cessé ses opérations au début du mois de novembre. M. Tremblay précise cependant que l’endroit n’est pas fermé.

«Il y a encore du matériel à cet endroit. Pour faciliter la gestion du personnel et les interventions, on a intégré tout le monde dans la même caserne», précise-t-il.

Il spécifique que le choix de la caserne de Saint-Constant s’est fait principalement parce qu’elle a l’espace pour accueillir le camion à échelle. La décontamination de l’équipement des pompiers se fera dorénavant à Sainte-Catherine.

Nouvelle caserne et fusion

Questionné au sujet de la construction d’une nouvelle caserne, en discussion depuis plusieurs années et les pourparlers d’une possible fusion avec le service d’incendie de Candiac et Delson, Alexandre Tremblay n’a pas voulu avancer de réponse.

«Ce sont des décisions politiques [qui seront prises par les Villes et le conseil d’administration de la Régie]. Il y a des échanges et des discussions auxquelles nous participons, mais rien n’est décidé», affirme M. Tremblay.

Pourquoi 8 pompiers en caserne ?

Alexandre Tremblay explique que le nombre de pompiers qui seront à temps plein en caserne a été déterminé pour une raison précise.

«Pour une intervention où deux pompiers sont à l’intérieur, deux doivent rester à l’extérieur. On a donc toujours quatre personnes, plus un chef. On a deux autres personnes qui pourraient partir avec l’unité de premiers répondants et un conducteur d’échelle. On est donc en mesure de mobiliser l’ensemble des véhicules dont on a besoin lors d’une intervention rapide», dit-il.

M. Tremblay ajoute que le nombre de pompiers mobilisé peut varier selon la nature de l’appel. D’autres effectifs peuvent également être appelés en cas de besoin.