VIDÉO – Des prix pour deux étudiants au cégep à Saint-Constant

À l’issue de la première année d’ouverture du centre d’études collégiales à Saint-Constant, la Fondation du Collège de Valleyfield grâce au partenariat de la Ville de Saint-Constant a remis deux bourses de 1000$ chacune à deux élèves méritants, le 29 juin.

Les récipiendaires sont Alexandre Massé, de Saint-Constant, et Olivier Perras, de Saint-Rémi. Le premier étudie en sciences humaines et l’autre, en techniques d’éducation spécialisée. Ils ont tous deux maintenu des notes minimums de plus de 82%, dont plusieurs notes dans les 90% et plus.

«Ils sont peut-être encore plus méritants parce que la fin de saison n’a pas été facile pour eux», a dit Odette Perron, président du conseil d’administration de la Fondation, en parlant de la fin de session forcée à distance en raison de la pandémie.

Alexandre Massé peut témoigner du fait qu’il a «bûché» fort pour terminer, aux prises avec un streptocoque pendant un mois, en avril. Il est d’autant plus content d’avoir pu finir avec une mention d’honneur.

«Je dormais trois à quatre heures par jour et j’avais 8 à 9 heures de classe à suivre», a-t-il raconté.

Pour Olivier Perras, c’est aussi un exploit.

«Olivier a un léger TDA [trouble du déficit de l’attention] et si quelqu’un m’avait dit, quand il était petit, qu’il irait un jour au cégep, je ne l’aurais pas cru», a témoigné sa mère avec fierté au Reflet.

Pour sa part, le principal intéressé se sent à sa place au centre d’études collégiales à Saint-Constant, lui qui a fait une année d’étude à Valleyfield dans un autre programme avant. Il s’est néanmoins dit surpris d’avoir remporté une bourse.

«C’est un bel environnement d’études ici. C’est une belle technique et il y a beaucoup d’élèves persévérants», a-t-il reconnu.