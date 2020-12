Des professeurs du réseau collégial manifestent de nouveau à Saint-Constant

Après l’avoir fait le 23 octobre, des enseignants de cégeps sont retournés devant le bureau de la ministre de l’Enseignement supérieur Danielle McCann, le 10 décembre. La délégation de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ) – CSN a réitéré le besoin de ressources supplémentaires.

La Fédération demande que les investissements annoncés pour le réseau collégial lors de la plus récente mise à jour économique se fassent sentir dans la tâche des enseignants. Elle revendique également que le gouvernement élargisse son cadre financier «pour donner de l’oxygène au réseau collégial, notamment pour les enseignants à la formation continue», soutient Yves de Repentigny, vice-président responsable politique du regroupement cégep de la FNEEQ – CSN. Il rappelle que la Fédération est en négociation avec le gouvernement depuis plus d’un an.

«Les enseignants du réseau collégial sont épuisés!» -Héloïse Moysan-Lapointe, présidente du syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Son homologue Héloïse Moysan-Lapointe, présidente du syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu ajoute que la pandémie a considérablement alourdi la tâche du personnel collégial et ce dernier appréhende la session d’hiver.

«Nous sommes à bout de ressources et il faut vraiment que ça débloque. Les ressources devront être au rendez-vous pour la prochaine session, c’est essentiel pour assurer de bonnes conditions d’enseignement», dit-elle.

La présidente du Conseil central de la Montérégie – CSN, Annette Herbeuval, exprime quant à elle son soutien aux enseignants du réseau collégial.

Elle affirme qu’«il y a urgence d’agir et nos responsables politiques doivent faire preuve de vision et soutenir l’ensemble de nos réseaux publics avec les investissements à la hauteur des besoins».