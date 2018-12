Des propriétaires de pickups bloquent des stations de recharge Tesla

Article par Frédéric Mercier

Si l’intégration des véhicules électriques se déroule plutôt bien au Québec, il en va différemment dans certaines régions des États-Unis.

À Hickory, en Caroline du Nord, des propriétaires de camionnettes modifiées ont décidé de prendre d’assaut une station de recharge de la marque Tesla et de bloquer son accès aux utilisateurs.

«Je n’ai jamais eu une […] expérience comme celle-là», a expliqué un internaute sur la plateforme Reddit, photo à l’appui. «Ces camions bloquaient tous les chargeurs, chantaient ”F” Tesla ont été expulsés par des employés de Sheetz [le nom de la station-service où se trouvaient les chargeurs]», poursuit-il.

Les fauteurs de troubles ont fini par quitter les lieux, mais la photo de leurs véhicules ainsi que leurs commentaires disgracieux sont rapidement devenus viraux.

Une pratique difficile à expliquer

Ce n’est pas la première fois qu’on entend parler d’un véhicule à essence bloquant l’accès à une station de recharge pour véhicules électriques. Il y a même un nom pour ça, en anglais: ICE-ing. Cela fait référence aux initiales ICE, pour «Internal Combustion Engine», ou moteur à combustion interne.

La plupart du temps, les conducteurs de voitures à essence ne réalisent même pas qu’ils bloquent l’accès à une station de recharge. Et s’ils le réalisent, c’est plus souvent qu’autrement un manque de respect, et non une réelle attaque envers les voitures électriques. Sauf que dans ce cas-ci, les conducteurs de pickups étaient délibérément en train d’attaquer et d’insulter les propriétaires de Tesla.

Décidément, la transition vers des véhicules plus écoénergétiques n’est pas un long fleuve tranquille. Pas en Caroline du Nord, en tout cas.