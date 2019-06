Des propriétaires de véhicules récréatifs contestent la nouvelle règlementation à Candiac

Plusieurs propriétaires de véhicules récréatifs demandent à la Ville de Candiac de réviser à nouveau sa règlementation qui limite la grosseur et le stationnement des VR. Ils ont reçu une lettre, le 29 avril, leur rappelant que celui-ci sera appliqué à partir de juillet 2020.

Les propriétaires de VR se sont présentés en séance du conseil municipal, le 17 juin. Ils réclament concrètement le droit de stationner leur VR à un mètre (trois pieds) de la bordure de la rue, plutôt qu’à 1,5 mètre (cinq pieds) comme le veut règlement. Ils veulent pouvoir garder leur véhicule récréatif dans l’aire résidentielle au-delà de la période d’utilisation estivale, qui va du 1er mai au 31 octobre, sans limites de dimensions.

Présentement, Candiac indique dans son règlement qu’un véhicule récréatif qui n’est pas utilisé doit être remisé sur le terrain du propriétaire, à l’arrière du bâtiment principal et non dans la marge ou la cour avant. De plus, la grosseur de celui-ci ne doit pas dépasser 3,05 mètres (24 pieds) de longueur et 7,32 mètres (10 pieds) de hauteur. Les propriétaires de VR considèrent que les dimensions à respecter sont trop restrictives.

«En quoi la hauteur et la largeur dérangent si l’emplacement le permet? Un bateau de 24 pieds sur remorque qui serait permis est aussi imposant qu’un VR de 28 pieds», a dit Manon Barnabé en s’adressant au maire de Candiac, Normand Dyotte.

Application du règlement

En 2012, la Ville a procédé à un sondage auprès de ses citoyens. Celui-ci a révélé que 60% des Candiacois étaient en faveur d’interdire le stationnement des VR. À la lumière de ces résultats, Candiac a mis en place un règlement, modifié à trois reprises. Il est entré en vigueur en 2016.

Selon les informations obtenues auprès de la Ville par Guy Fortin, un des propriétaires de VR, «seulement» une soixantaine de plaintes ont été enregistrées à Candiac depuis 2011 au sujet des véhicules récréatifs. Celui-ci a recensé une centaine de VR sur le territoire de la Ville.

«La présence de VR de camping dans un stationnement résidentiel ne représente pas une nuisance ni un problème d’esthétisme.» -Manon Barnabé

M. Dyotte précise qu’il y a des plaintes officielles, mais que d’autres ont été reçues sans avoir été enregistrées formellement, car leurs auteurs souhaitaient garder l’anonymat.

Le maire de Candiac a pris en note les demandes des propriétaires de VR et leur a laissé savoir qu’il évaluerait leurs besoins avec les membres du conseil. Il a rassuré les citoyens qu’aucun constat d’infraction ne sera donné avant 2020.Il leur a rappelé que la Ville a laissé un moment de transition entre l’entrée en vigueur du règlement et l’application de celui-ci.

Modification

La règlementation présentée en 2014 a été modifiée plusieurs fois. La troisième et dernière version de celle-ci a été présentée en 2015. Candiac a notamment augmenté la longueur maximale permise de 23 pieds à 24 pieds. Elle a aussi modifié les heures permettant le chargement et le déchargement. Auparavant, c’était permis entre 12h et 20h et ce l’est maintenant de 7h et 21h.

