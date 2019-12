Des résidents en centre d’accueil réalisent leurs rêves

Voir un match des Canadiens, un souper au restaurant, une chambre peinte en blanc, un moment entouré de papillons ou encore un tour d’hélicoptère; des résidents du CHSLD La Prairie ont la chance de réaliser leurs rêves alors que certains sont aux soins palliatifs grâce au projet «Moments de bonheur».

Audrey Gélinas et Mélanie Rocco, respectivement technicienne en loisir et chef de module au CHSLD La Prairie, sont dévouées à la réalisation des rêves des aînés qu’elles côtoient au quotidien.

Ils «représentent une priorité sur ma to do list» laisse savoir Mme Rocco.

Le projet a débuté il y a un an. Mme Gélinas a accompagné trois hommes dans une loge à un match des Canadiens de Montréal, dont un qui était en soins palliatifs.

«Voir les résidents chanter l’hymne national la main sur le cœur, les yeux plein d’eau, c’était tout simplement magique!» se souvient l’instigatrice de ces moments de bonheur.

Elle ajoute que le succès de cette soirée l’a poussée à poursuivre et à réaliser le plus de rêves possible avec sa collègue. Les deux femmes admettent que c’est un défi.

«Ensemble, on fait une équipe incroyable, souligne Mme Rocco. Lorsque je vois le bonheur dans leurs yeux une fois le rêve réalisé, je sais que nos efforts sont récompensés.»

Mme Gélinas ajoute que c’est stimulant.

«Je souhaite organiser des activités hors du commun, pour mettre des sourires sur les visages de nos aînés et en leur faisant réaliser qu’ils peuvent encore faire beaucoup de choses et réaliser leurs rêves», dit-elle.

Souvenirs

Les moments vécus par les résidents restent marqués dans leur mémoire, mais également dans celle des gens qui contribuent à réaliser leurs plus grands souhaits.

«Les voir accomplir leurs rêves, ça donne des frissons.» -Audrey Gélinas, technicienne en loisirs au CHSLD La Prairie

Julie Voyer, présidente-directrice générale de Gravité Média, en fait partie. Elle a offert une paire de billets pour une partie des Canadiens à Jean-Guy Aubé, un résident en fin de vie. Elle lui a remise en mains propres.

«Je suis ressortie de là avec le cœur submergé d’une gratitude immense. J’ai réalisé combien un simple geste peut représenter beaucoup pour une personne», témoigne-t-elle.

Mme Voyer affirme qu’elle n’oubliera jamais cette rencontre avec «un homme ô combien reconnaissant, attachant et serein, malgré qu’il sait qu’il quittera ce monde très bientôt».

Elle raconte que M. Aubé était ému.

«Il m’a pris la main pour me remercier, les yeux remplis d’étoiles, la voix tremblante pour me dire à quel point il était heureux et qu’il allait prier pour moi», relate-t-elle.

Mme Rocco a été témoin de ce moment touchant.

«Il me parlait encore de sa soirée [quelques jours plus tard]. Sur son armoire, il a la photo de lui au Centre Bell et une autre de lui en joueur de hockey lorsqu’il était jeune. Il a encore les étoiles dans les yeux quand il en parle», dit-elle.

La Fondation Anna-Laberge, qui contribue à la réalisation des rêves, a partagé en vidéo le tour d’hélicoptère qu’a fait M. Guay peu de temps avant son décès.

À la question «êtes-vous nerveux?», qui lui a été posée en embarquant dans l’hélicoptère, il a répondu: «Non, je suis comblé de joie!». L’homme a même piloté l’engin.

«Je n’ai même plus de mots, a-t-il dit avec émotions à la caméra. J’étais heureux.»

