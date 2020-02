Des salaires d’élus doubleront à la MRC de Roussillon

Les élus de la MRC de Roussillon projettent de plus que doubler la rémunération du préfet et du préfet suppléant de l’organisation. La tâche qui s’est alourdie et le fait que ces postes étaient moins bien payés que la moyenne justifient ce geste, selon Gilles Marcoux, directeur général de la MRC.

La rémunération du préfet passera de 17 643$ en 2019 à 39 000$ au 1er janvier 2020 et celle du préfet suppléant de 9410$ à 18 500$, selon le règlement que le Conseil de la MRC de Roussillon prévoit adopter à son assemblée publique du mercredi 26 février. L’organisme a publié un avis public à cet effet sur son site internet et dans Le Reflet du 29 janvier.

Le règlement prévoit aussi faire progresser la rémunération du poste de conseiller de comté de 7058$ à 11 800$.

En revanche, la rémunération pour la présence par séance du conseil est révisée à la baisse pour le préfet, passant de 494$ à 250$. Ce, pour une raison d’équité, tous les élus présents auront droit au même montant, précise M. Marcoux.

Nouvelles responsabilités

Le directeur général explique que la rémunération a été réévaluée en raison des nouvelles responsabilités dévolues aux MRC par le gouvernement du Québec.

«Depuis quelques années, les MRC ont davantage de responsabilités. La loi 122 les identifie comme un gouvernement de proximité avec plus d’autonomie et de pouvoir», souligne-t-il.

La prise en charge du développement économique, l’enjeu des matières résiduelles, le transport et la gestion du Musée d’archéologie de Roussillon font notamment partie des dossiers auxquels les élus doivent consacrer plus de temps et d’efforts.

«Nous allons former des comités à l’interne pour travailler des dossiers plus en profondeur. C’est un autre exemple du fait que les élus vont mettre l’épaule à la roue encore plus», détaille M. Marcoux.

Il mentionne que la MRC misera aussi sur une présence accrue dans les comités externes pour rayonner davantage.

Le directeur général observe que les séances de travail occupent de bonnes parties de la journée et des soirées.

«Une plénière peut durer huit ou neuf heures», dit-il.

Une récente réunion a occupé les participants de 8h à 18h, souligne-t-il.

Comparaisons

Pour établir sa nouvelle échelle salariale, la MRC de Roussillon a scruté les données de la Fédération québécoise des municipalités sur la rémunération des élus des MRC en 2018. La rémunération versée dans les MRC de la Montérégie a été retenue comme point de comparaison, indique M. Marcoux. Il est apparu que la rémunération était inférieure à la moyenne dans la MRC de Roussillon, alors que c’est la plus populeuse au Québec avec 182 000 habitants, laisse-t-il entendre.

À 39 000$ pour le préfet, la MRC de Roussillon se situera «un peu au-dessus de la moyenne de 28 ou 29 000$», observe le directeur général.

La fourchette de rémunération des préfets en Montérégie se tient entre 11 880$ et 69 058$.

Concernant le préfet suppléant, ça va de 1700$ à 19 288$.

«À 18 500$, on n’est pas loin du maximum pour une question d’équité», note Gilles Marcoux.

Budget total de 239 000 $

Le budget de la rémunération des membres du Conseil de la MRC de Roussillon atteindra 239 000$ en 2020 comparativement à 135 000$ en 2019 si le règlement est adopté comme prévu.

Actuellement, Christian Ouellette, maire de Delson, occupe le poste de préfet et Pierre-Paul Routhier, maire de Châteauguay, est préfet suppléant.