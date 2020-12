Des services amputés jusqu’en février dans cinq CLSC

Des cliniques ambulatoires de soins infirmiers et les centres de prélèvements de cinq CLSC seront fermés jusqu’au mois de février. Le CISSSMO a pris cette option pour délester du personnel et le réaffecter à des zones critiques liées à la COVID.

Les CLSC concernés sont les suivants:

Le CLSC de Saint-Chrysostome, du 24 décembre au 30 janvier (fermeture complète car pas d’autres services)

Le CLSC de Napierville, du 24 décembre PM au 30 janvier

Le CLSC de Beauharnois, du 25 décembre au 30 janvier

Le CLSC de Rigaud, du 25 décembre au 30 janvier

Le CLSC de Saint-Polycarpe, du 25 décembre au 30 janvier

Les soins et les services offerts à ces endroits, qui ne sont pas reliés aux cliniques ambulatoires de soins infirmiers, sont maintenus. À cet effet, les services offerts par l’accueil psychosocial. Les usagers qui ont un besoin de soutien au plan psychosocial pourront avoir accès, par téléphone, à un intervenant comme à l’habitude. De même, pour les usagers nécessitant une prise en charge psychosociale rapide, une intervention terrain sera offerte directement en présentiel.

Les usagers ayant un besoin urgent nécessitant une prise en charge rapide seront redirigés dans un autre CLSC à proximité.

Pour les autres CLSC du CISSSMO, il y aura une réduction partielle et temporaire de certains soins et prélèvements offerts en CLSC. Ainsi, du 24 décembre au 30 janvier, les soins infirmiers offerts en CLSC seront diminués. Seuls les services essentiels et urgents seront priorisés. Les rendez-vous et prélèvements non urgents seront reportés.

Pour toute urgence nécessitant un rendez-vous rapide, la population peut téléphoner au 1 833 699-2414. Cette ligne est ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 16 h. On demande toutefois à la population d’utiliser judicieusement les places limitées réservées aux urgences.

Toutes les mesures sont mises en place afin d’assurer une prestation des soins de santé sécuritaire pour les usagers devant se présenter dans ses installations.

Le recours au délestage permet au personnel infirmier de prêter main-forte dans les secteurs critiques. L’objectif est de diminuer la pression sur des équipes fortement sollicitées.

Le CISSSMO annonce qu’à compter du mois de février, la population pourra prendre rendez-vous de façon habituelle en passant par le site Web clic santé.

Les mesures annoncées seront évaluées sur une base régulière en fonction de l’évolution de la situation.