Des services d’urgence refusent de participer à des défilés

Alors que les parades se multiplient depuis le début de la crise de la COVID-19, les pompiers et policiers rappellent que ça ne fait pas partie de leurs tâches d’y prendre part.

La Ville de Candiac s’est positionnée sur Facebook, le 8 mai, afin d’aviser les citoyens que son Service d’incendie refuse toute demande. Avant cette publication, elle avait reçu environ une dizaine d’appels en moins de deux semaines.

«En cette période de crise, la mobilisation des pompiers est encore plus cruciale et leur priorité demeure la sécurité de la population. Lors d’une intervention, chaque minute compte», explique Jacinthe Lauzon, directrice des communications à la Ville.

Néanmoins, elle ajoute que la Municipalité se dit honorée des invitations.

«Si on est quelque part pour une fête et qu’il y a un arrêt cardiorespiratoire à l’autre extrémité de la ville, on double le temps de réponse.»

-Marc-André Breton, directeur du Service de sécurité incendie de La Prairie