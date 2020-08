Des techniques pour réduire les odeurs agricoles

L’Union des producteurs agricoles de la Montérégie, 13 MRC, dont la MRC de Roussillon, et l’agglomération de Longueuil sont conscients que les odeurs agricoles sont désagréables. À travers une campagne de sensibilisation, ils rappellent l’importance de l’utilisation des engrais de ferme et informent des moyens pour atténuer les sensations incommodantes.

Le fumier et le lisier sont des engrais naturels qui contribuent à la régénérescence des sols cultivables. Ils nourrissent le sol qui, à son tour, permet de nourri la population à partir des végétaux, légumes et céréales qui y poussent.

Des nouvelles façons de faire permettent de limiter l’impact sur les odeurs. Notamment des machineries dotées de rampes qui permettent d’abaisser la propulsion du lisier. La projection dans les airs est donc réduite ce qui diminue le déploiement des odeurs. L’enfouissement est une autre tactique qui génèrent peu d’odeurs en plus d’augmenter l’efficacité de la fertilisation.

Des haies brise-vent, l’entreposage du lisier dans des fosses étanches ou l’ajout d’éléments pour protéger le stockage du fumier sont d’autres tactiques qui ont été développées avec le temps.

«Il est difficile d’offrir un milieu agricole dépourvu d’odeurs, mais les agriculteurs, conscients du problème, mettent en place des techniques efficaces pour en diminuer les impacts, mentionne l’UPA de la Montérégie. Ils sont également encadrés par des normes environnementales et tentent d’atténuer les inconvénients liés à leurs activités. »

Le projet de cohabitation harmonieuse souhaite favoriser le vivre ensemble et le dialogue entre les agriculteurs et les résidents. Les partenaires à cette campagne veulent démystifier les croyances, atténuer les contrariétés et aborder les enjeux liés au travail agricole. Un objectif de ressortir la multifonctionnalité de la zone agricole comme lieu de vie, de travail et de loisir est aussi associé à la campagne de sensibilisation.