VIDÉO – Des travailleurs du pont Samuel-De Champlain escortent des bernaches

Des oies sur le Pont Samuel De Champlain

Le #PontSamuelDeChamplain et sa piste multifonctionnelle aident les navetteurs à se rendre au travail et à l’école de façon plus rapide, sûre et propre, mais des visiteurs inhabituels ont également eu la chance de l’utiliser cet été! Regardez-les se faire guider par des travailleurs pour traverser en toute sécurité avant de préparer leur long voyage vers le sud cet automne. Il est important de préserver la sécurité de notre environnement et de la faune. Pont Samuel-De Champlain Bridge Ville de Montréal Gouvernement du Québec Ponts Jacques Cartier + Champlain Bridges Wildlife Habitat Canada Environnement et Changement climatique Environnement et ressources naturelles au Canada #PontChamplain

