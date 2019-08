Des travaux compliqueront l’accès au pont Jacques-Cartier

La bretelle menant de la route 132 Est et Ouest au pont Jacques-Cartier en direction de Montréal sera fermée toute la fin de semaine, du 9 août à 22h jusqu’au 12 août à 5h. Un blitz de travaux de planage et de pavage, d’excavation de conduits électriques et de réparation de dalles exigent cette fermeture.

Les automobilistes devront faire le détour via la bretelle pour la route 134 Ouest/boul. Taschereau, faire demi-tour à la sortie boul. Curé-Poirier et route 134 Est pour revenir vers le pont.

L’accès venant de Place Charles-Le Moyne sera également fermé.

Durant cette même période, une voie sur deux sera partiellement fermée sur le pont Jacques-Cartier entre l’accès de la route 134 Est et l’Île Sainte-Hélène.

Les entraves toucheront aussi les piétons, alors que le trottoir du pont sera complètement fermé entre la bretelle d’accès de la rue Saint-Charles et l’escalier du vendredi 9 août (2h) au lundi 12 août (5h). Les piétons pourront accéder au trottoir en utilisant l’escalier situé sur la rue Saint-Charles Ouest, sous le pont.

(Source: PJCCI)