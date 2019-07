Des travaux d’asphaltage causeront des fermetures de rues à Delson

La Ville de Delson effectuera des travaux d’entretien de l’asphalte sur le boulevard Georges-Gagné Sud ainsi que sur les rues Principale Nord et Sud, les 22 et 23 juillet, causant des fermetures partielles.

Les travaux se feront sur le boulevard Georges-Gagné Sud entre la route 132 et la montée des Bouleaux, sur la rue Principale Nord entre les rues Lussier et Soucy, puis sur la rue Principale Sud entre la rue Marsan et la montée des Bouleaux. La circulation se fera en alternance. Une signalisation temporaire sera installée pour les automobilistes.