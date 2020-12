Des vélos retrouvés, mais non réclamés remis à Benado à Delson

Une quarantaine de vélos empilés les uns sur les autres dans le stationnement du poste de la Régie intermunicipale de police Roussillon à Candiac a attiré l’attention d’une passante, le dimanche 29 novembre. Questionné par Le Reflet sur leur présence, le corps policier informe que la plupart ont été volés, puis retrouvés, mais n’ont pas été réclamés par leur propriétaire.

Certains d’entre eux seront remis à l’organisme de justice alternative Benado à Delson, afin que ses membres, des adolescents de 12 à 18 ans, puissent les réparer.

Le projet d’atelier de réparation de vélos de Benado avait été mis sur pause, indique Karine Bergeron, agente aux relations médiatiques et communautaires de la Régie, mais il a récemment repris du service. Au poste, il est chapeauté par sa collègue Sandra Blouin.

«Comme les vélos récupérés par la police nécessitent la plupart du temps des réparations et qu’il est souvent difficile pour les organismes de les réparer, la Régie et Benado ont décidé de relancer leur partenariat, explique l’agente Bergeron. Ce projet permet aux jeunes de se valoriser en tant que réparateurs de vélos et d’établir un contact positif avec le service de police.»

Lorsque les vélos auront retrouvé leur air de jeunesse, ils seront distribués à d’autres organismes communautaires de la région pour la revente ou en don.

Délai de rétention

Ce ne sont pas tous les vélos entreposés qui bénéficient d’une seconde chance, précise l’agente Karine Bergeron. Alors que quelques-uns sont trop en mauvais état pour être réparés, d’autres seront peut-être récupérés par leur propriétaire. Ceux-ci ont 90 jours pour se manifester à la police et le récupérer, fait-elle savoir.