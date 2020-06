Des Villes appuient le projet de loi 61

Les élus de Delson et de Saint-Philippe ont manifesté publiquement leur appui au projet de loi 61 du gouvernement Legault, le 12 juin.

À lire aussi : Un projet de loi permettra d’accélérer 33 projets d’infrastructures en Montérégie

«On ne peut pas attendre. Nous avons confiance que les députés collaboreront pour trouver les compromis nécessaires, afin de permettre la diminution des délais de réalisation de ces projets tout en respectant les règles de saine gestion», estime le maire de Delson, Christian Ouellette.

Il soutient que le projet de loi 61 est «indispensable à la relance économique de toutes les régions du Québec, dont la nôtre».

Même son de cloche de la part de la mairesse de Saint-Philippe, Johanne Beaulac, qui rappelle que la Municipalité a de nombreux projets en route pour améliorer ses infrastructures, «dont les échéanciers pourraient bénéficier d’une accélération, exécutée avec rigueur, grâce au projet de loi 61».

La Ville convient qu’aucun de ses projets ne fait partie de l’année 1 du projet de loi 61 pour le moment. Néanmoins, elle se réjouit du réaménagement de la route 104 à La Prairie, entre l’autoroute 30 et la limite de Saint-Jean-sur-Richelieu, «qui aura un impact direct sur la fluidité de la circulation et la sécurité pour les citoyennes et citoyens de Saint-Philippe qui utilisent régulièrement ce tronçon de route», précise-t-elle.

Les deux Villes sont au diapason de la position de l’Union des municipalités du Québec à ce sujet. Cette dernière a affirmé que le projet de loi est nécessaire, «afin d’accélérer la réalisation de projets d’infrastructures névralgiques pour Montréal et le Québec».

Au terme de la session parlementaire, le 12 juin, le parti au pouvoir (la CAQ) et ceux de l’opposition n’ont pas réussi à s’entendre. Son sort sera donc réglé au retour, en septembre.