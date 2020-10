Des Villes en zone rouge annulent leur programmation de loisirs

Les Villes de Saint-Constant et Sainte-Catherine font savoir qu’elles annulent leur programmation de loisirs respective cet automne, afin de se conformer aux directives gouvernementales pour les Municipalités en zone rouge.

Saint-Constant

-Annulation des cours extérieurs (les personnes inscrites recevront un courriel et seront remboursées);

-Suspension des activités sportives et de loisirs de groupe;

-Les terrains municipaux (soccer, tennis, basketball, pétanque, etc.) resteront ouverts à la pratique individuelle ou en respect de la bulle familiale;

-Les parcs et le parc canin demeureront ouverts, mais les utilisateurs devront éviter les rassemblements et respecter les consignes sanitaires et la distanciation physique;

-Les commerçants locaux sont éligibles au Programme d’aide aux petites et aux moyennes entreprises (PAUPME) offert par l’entremise de la MRC de Roussillon. Pour tous les détails, communiquez avec eux à la ligne Info-Entreprises au 450 638-1221, poste 1919.

Sainte-Catherine

Les participants aux activités annulées auront le choix de recevoir un remboursement au prorata (en date de l’annulation de la session le 8 octobre), soit sous forme de chèque ou note de crédit au dossier pour une prochaine session d’activités en 2021. Pour recevoir un remboursement par chèque, le signifier avant le 23 octobre par courriel au sports-culture@ville.sainte-catherine.qc.ca ou par téléphone au 450 632-0590 poste 5210. Après le 23 octobre, une note de crédit sera automatiquement appliquée au dossier pour une prochaine session.