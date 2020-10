Des Villes en zone rouge font le point sur leurs services

Les Villes de Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Philippe, Candiac et La Prairie font savoir qu’elles appliquent des mesures depuis ce matin, 1er octobre, afin de respecter les règles gouvernementales obligatoires aux régions en zone rouge.

Saint-Constant

-Maintien de l’ensemble des services dans le respect des mesures sanitaires;

–Reprise des séances du conseil à huis clos jusqu’à nouvel ordre;

-Maintien des séances de la cour municipale selon les mesures prévues par décret;

-Rencontres des comités consultatifs de façon virtuelle jusqu’à nouvel ordre;

-Annulation des activités de loisirs intérieurs (les citoyens inscrits seront avisés par courriel et remboursés le cas échéant);

-Maintien des activités virtuelles et des cours extérieurs dans le respect des mesures sanitaires;

-Annulation des activités intérieures au Pavillon jeunesse et maintien du service d’intervention du SPA2;

-Maintien du service de prêt sans contact de la Bibliothèque;

-Fermeture du service de location de salles et de gymnases.

Saint-Catherine

-Hôtel de ville ouvert uniquement pour les rencontres, sur rendez-vous, avec les inspecteurs et autres membres du Service de l’aménagement du territoire et du développement économique ainsi que pour les assermentations. Rendez-vous au 450 632-0590 avant de se déplacer.

-Comptoir de prêts de la bibliothèque ouvert pour la récupération des documents réservés seulement. Le centre de services exo Roussillon demeure ouvert.

-Maintien de la plupart des activités de sports et de loisirs avec une application très stricte des mesures d’hygiène et de distanciation. La Ville communiquera avec les participants inscrits si une activité venait à être annulée. Il est également possible de connaître le statut des activités en consultant les rubriques du menu sports, culture et loisirs sur le site Internet de la Ville, vdsc.ca.

-Comptoir d’accueil du centre municipal Aimé-Guérin ouvert sans rendez-vous.

-Dépôt du garage municipal ouvert sans rendez-vous. Les visiteurs sont priés d’enfiler leur couvre-visage dans leur véhicule, dès leur arrivée à la guérite. La journée d’accès gratuit au dépôt de déchets secs, prévue le 3 octobre de 8h à 12h30, est maintenue.

Saint-Philippe

-Fermeture de la bibliothèque « Le Vaisseau d’Or », retour du service de prêt à distance;

-Fermeture du Complexe Élodie-P.-Babin, incluant l’accès au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au 1er octobre et des locaux du Café liberté 50, du Club de l’âge d’or et de la Maison des jeunes;

-Annulation complète de la programmation des cours et des événements pour la session d’automne. Un processus de remboursement sera communiqué aux participants;

– Annulation des locations de salle au Complexe Élodie-P.-Babin;

-Hôtel de ville et garage municipal toujours fermés au public;

-Écocentre ouvert sur rendez-vous uniquement;

-Séances du conseil demeurent à huis clos.

Candiac

-Fermeture du Complexe Roméo-V.-Patenaude, du Centre Claude Hébert, du Centre Frank-Vocino, de la caserne de sécurité incendie, des chalets dans les parcs, de la Maison Hélène-Sentenne et du Service des Travaux publics.

-Bibliothèque municipale fermée, sauf pour le système de prêts sur rendez-vous;

-Annulation des activités de loisirs jusqu’au 28 octobre et des événements jusqu’au 31 décembre;

-Complexe sportif de Candiac ouvert pour les activités des fédérations sportives. Aucun spectateur admis sur les lieux;

-Écocentre ouvert selon l’horaire régulier et de 8h30 à 16h30 le lundi 12 octobre.

La Prairie

-Suspension des cours offerts par la Ville dans le cadre de sa programmation loisirs jusqu’au 28 octobre (danse, musique, sport, peinture, etc.);

-Annulation ou report des activités tenues par les associations ou les organismes communautaires de La Prairie jusqu’au 28 octobre (cours, activités sociales, etc.);

-Fermeture de la bibliothèque Léo-Lecavalier et annulation de ses activités;

-Retour du prêt sécuritaire et sans contact à la bibliothèque Léo-Lecavalier, dès le 2 octobre;

-Annulation des frais de retard à la bibliothèque Léo-Lecavalier, dès le 2 octobre;

-Annulation de l’Expo-concours de La Prairie;

-Annulation de la Grande fête de l’Halloween dans le Vieux-La Prairie;

-Annulation des spectacles prévus au Théâtre du Vieux-La Prairie en octobre.