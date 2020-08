Des Villes expriment leur soutien au peuple libanais

Les Villes de La Prairie et Saint-Constant ont témoigné leur soutien aux Libanais après l’explosion survenue à Beyrouth qui a fait des centaines de morts et des milliers de blessés, le 4 août.

Deux jours plus tard, le clocher de l’église de la Nativité de la Sainte-Vierge à La Prairie a été illuminé aux couleurs du Liban. Il en sera ainsi jusqu’à lundi.

«Nous sommes très attristés par ce drame d’une ampleur inimaginable qui s’abat sur cette ville et sa population. Nous tenons aussi à témoigner notre solidarité à nos concitoyens d’origine libanaise et nos pensées vont vers eux et leurs familles vivant à Beyrouth», partage le maire Donat Serres.

De son côté, Saint-Constant a publié sur Facebook un message de soutien en rappelant aux citoyens qu’ils peuvent faire un don à la Croix-Rouge canadienne pour aider les sinistrés.