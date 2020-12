Des Villes font connaître l’horaire de la collecte des sapins naturels

Des Municipalités de la MRC de Roussillon ont fait connaître la date à laquelle les sapins naturels seront récupérés sur leur territoire. À certains endroits, il est aussi possible de le disposer à l’écocentre ou au garage municipal.

Candiac

La collecte des sapins naturels débute le lundi 4 janvier et peut s’étirer sur plusieurs jours selon la quantité à ramasser. Aucun sapin ne sera récolté lors des collectes régulières de déchets. Autrement, il faut l’apporter à l’écocentre au 80, boul. Montcalm Nord. Téléphone: 450 444-6126

Châteauguay

La collecte débutera le lundi 11 janvier et s’échelonnera sur quelques semaines. La Ville suggère aux citoyens de placer leur sapin en bordure de rue au plus tard le 10 janvier. Celui-ci doit être accessible et ne pas être enseveli sous la neige. Il est également possible de s’en départir en l’apportant à l’écocentre au 224, boulevard Industriel. Téléphone: 450 699-9401

Delson L’horaire de la collecte n’a pas encore été annoncé par la Ville en date du 28 décembre.

La Prairie

La collecte débutera le mercredi 6 janvier. Les sapins doivent être en bordure de la rue, avant 7h. La collecte peut s’échelonner sur plus d’une semaine. Aucun sapin ne sera ramassé dans les collectes habituelles des ordures ménagères. L’écocentre temporaire est quant à lui accessible sur rendez-vous jusqu’au 31 décembre, puis à partir du 4 janvier. Téléphone pour réserver: 450 444-6684

Léry

L’horaire de la collecte n’a pas encore été annoncée par la Ville en date du 28 décembre.

Mercier

L’horaire de la collecte n’a pas encore été annoncé par la Ville en date du 28 décembre.

Saint-Constant

La collecte débutera le lundi 11 janvier à 7h30. Pour être ramassé, le sapin doit être dépouillé de ses décorations, être déposé le tronc vers la chaussée en bordure et être accessible facilement. Autrement, il est possible de le déposer à l’écocentre au 25, montée Lasaline selon l’horaire prévu.

Saint-Isidore

L’horaire de la collecte n’a pas encore été annoncé par la Municipalité en date du 28 décembre.

Saint-Mathieu

L’horaire de la collecte n’a pas encore été annoncé par la Municipalité en date du 28 décembre.

Saint-Philippe

L’horaire de la collecte n’a pas encore été annoncé par la Ville en date du 28 décembre.

Sainte-Catherine

La collecte se déroulera du 11 au 15 janvier. Le sapin doit être déposé en bordure de rue dès le lundi matin. Aucun d’entre eux ne sera ramassé pendant la collecte des déchets. Ceux qui ont manqué la collecte spéciale peuvent déposer leur sapin au garage municipal au 5 900, boul. Saint-Laurent, selon l’horaire prévu.

Ce texte sera mis à jour au fur et à mesure que les Municipalités feront connaître leur horaire.