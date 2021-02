Des Villes se joignent à un mouvement pour le respect de la démocratie

Les Villes de Sainte-Catherine et Saint-Philippe ont joint leur voix à celle de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) dans le cadre de sa campagne «La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie» en vue des élections municipales de novembre.

Chaque conseil a adopté une déclaration d’engagement en ce sens lors de sa séance respective, le 9 février, dans laquelle il explique que «l’objectif est de donner le goût aux gens de se présenter en politique et de s’investir dans la sphère publique». Pour y parvenir, la démocratie municipale doit être valorisée tandis que le lien de confiance des citoyens envers les institutions démocratiques doit être consolidé, précise-t-il.

La Ville de Sainte-Catherine ajoute que cette campagne veut aussi mettre un frein à l’intimidation envers les élus, notamment sur les réseaux sociaux.

«C’est bien normal que certaines personnes soient parfois en désaccord avec les décisions que prend le conseil municipal. En effet, la présence d’opinions divergentes est inhérente à toute prise de décision. Malheureusement depuis quelques années, les débats d’idées, parfois vigoureux, sont trop souvent remplacés dans notre société par les insultes, les menaces et l’intimidation, relate Jocelyne Bates, mairesse de Sainte-Catherine qui qualifie ces comportements d’inacceptables. Ce n’est pas ainsi que l’on avance vers un monde meilleur. C’est plutôt en échangeant des idées, dans le respect, la tolérance et la civilité que nous trouvons de véritables pistes de solution.»

À Saint-Philippe, la résolution sera diffusée sur le site Web de la Ville et affichée de façon visible à l’hôtel de ville, afin qu’elle soit accessible aux citoyens.

«Ce geste est important. On veut prendre soin collectivement de notre démocratie. Rappelons-nous que les élues et élus et les titulaires de charges publiques s’engagent quotidiennement pour le mieux-être de leur population. Il faut favoriser l’engagement politique, et non pas le décourager», a soutenu la mairesse, Johanne Beaulac.