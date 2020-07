Deux accidents en une heure à Candiac et La Prairie

Deux accidents sont survenus dans le secteur, le 16 juillet, dont un premier causé par un feu rouge brûlé à l’intersection des boulevards de Sardaigne et de Ségovie à Candiac, à 14h30, puis un deuxième une heure plus tard, alors qu’une conductrice qui n’a pas ralenti a embouti la voiture devant elle à l’intersection du chemin Saint-Jean et de l’avenue des Papillons à La Prairie.

La première collision implique un conducteur dans la vingtaine ne s’étant pas immobilisé au feu rouge, indique Geneviève Boudreault, agente aux relations médiatiques à la Régie intermunicipale de police Roussillon.

Elle relate qu’un impact avec un homme dans la cinquantaine qui circulait tout droit sur Sardaigne s’en est suivi.

Une ambulance s’est présentée sur les lieux pour des douleurs à l’un des conducteurs, ajoute-t-elle.

La Prairie

Du côté de La Prairie, une femme dans la vingtaine n’a pas ralenti alors qu’une voiture conduite par un homme dans la cinquantaine était immobilisée devant elle, détaille Mme Boudreault.

La conductrice a été transportée dans un centre hospitalier.

