Deux adolescentes amassent des sacoches remplies pour les femmes itinérantes

Deux sœurs sainte-catherinoises ont combiné leurs projets scolaires respectifs pour redonner davantage à des femmes en situation d’itinérance. Emma et Lili-Maude Chabot ont lancé la campagne «On est sacoche» ensemble en novembre.

Les deux adolescentes ont décidé de travailler de concert pour que le projet commun fasse une plus grande différence, disent-elles.

«On ramasse des articles chauds, avec des sacoches. On les met à l’intérieur ou pas, pour les donner à l’organisme La rue des femmes», explique Emma Chabot, âgée de 12 ans.

Les sœurs affirment avoir pris conscience de leur chance dans la vie d’avoir un toit et tout ce dont elles ont besoin. Elles voulaient donc s’impliquer.

«Moi, je suis dans le programme PEI (Programme d’études internationale) [au Collège Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine] et ma sœur en 6e année [à l’école Plein-soleil à Candiac]. Pour moi, ça compte comme du bénévolat et pour elle, comme un travail», ajoute Lili-Maude Chabot, âgée de 14 ans.

Elles ont entendu parler de l’organisme montréalais à laquelle elles donneront sur Facebook.

«Au début, on pensait seulement ramasser des objets chauds et les distribuer dans les rues, mais ce n’était pas sécuritaire», indique la mère des jeunes femmes, Claudine Bisaillon.

Elle ajoute que l’idée de les mettre dans des sacoches est venue de l’intention d’être écologiques.

Depuis le lancement de la campagne «on est sacoche», inspiré entre autres de l’expression «être s’a coche», le duo a reçu plus d’une dizaine de sacs remplis de foulards, de tuques, de bas, de bijoux et même d’un manteau d’hiver, à leur grande surprise. Emma et Lili-Maude ont chacune des boîtes remplies à leur école qu’elles doivent aussi comptabiliser.

Le projet a donné envie aux sœurs de poser plus de gestes comme celui-ci.

«On aime voir l’impact que ça peut avoir», dit Lili-Maude Chabot.

Dons

Ceux qui veulent donner des objets chauds, des sacoches ou autres choses peuvent entrer en contact avec Claudine Bisaillon au cbisaillon8@gmail.com ou se rendre au https://www.jedonneenligne.org/lesetincellesducoeur/onestsacoche