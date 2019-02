Deux anciens du Collège Charles-Lemoyne honorés

Crédit photo : Journal Saint-François - Pierre Langevin

Zachary Daigneault-Boisvert, de Sainte-Catherine, et Gabriel Cyr-Dandurand, de Chambly, tous deux anciens des Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne, figurent parmi les lauréats de la saison 2018-2019 du club de football le Noir et Or du Collège de Valleyfield.

C’est lors du banquet annuel qui se déroulait au gymnase du Collège de Valleyfield, le 2 février, que ces derniers ont été honorés. Cet événement permettait de souligner l’implication et l’excellence de tous ceux qui ont collaboré au succès de cette 4e année en division 2 qui s’est soldée par un 2e Bol d’Or ainsi qu’une fiche exceptionnelle de sept victoires et une défaite.

Mentionnons que le Noir et Or par excellence a été remis à Maxime Francon (Collège Bourget), alors que Xavier Daoust (Cité-des-Jeunes) a été nommé joueur offensif de l’année, et que Mathieu Hutchinson (Cité-des-Jeunes) a mérité le titre de joueur défensif de l’année. Sur la photo, Gabriel Cyr-Dandurand.