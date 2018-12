Deux auteurs de la région racontent le brasseur William Dow

Crédit photo : Gracieuseté

Paul-Yvon Charlebois, de Châteauguay, et Sylvain Daignault, de Sainte-Catherine, racontent l’histoire du brasseur William Dow dans l’essai La Brasserie Dow. Tome 1 : L’ascension.

Les auteurs ont consacré l’ouvrage à la vie du fondateur de la Brasserie Dow, de sa naissance en 1800 jusqu’à sa mort en 1868.

«On revient souvent sur le dramatique épisode de 1966 où le décès de plusieurs gros consommateurs de bière Dow a signé à toute fin pratique la mort de la brasserie quelques années plus tard. Mais on connaît très mal le fondateur William Dow. Peu de personnes savent qu’il a recueilli sous son toit sa belle-soeur et ses quatre nièces à la mort de son frère Andrew. On sait encore moins qu’il siégeait sur de nombreux conseils d’administration», explique Sylvain Daignault dans un communiqué de presse.

MM. Daignault et Charlebois entendent publier la suite de la saga au printemps 2019.