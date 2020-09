Deux cas de COVID-19 au CCL : des répercussions injustes pour les équipes sportives, selon le directeur

Deux classes du Collège Charles-Lemoyne (CCL) à Sainte-Catherine ont été fermées au cours des derniers jours à la suite du test positif à la COVID-19 de deux élèves, a confirmé l’établissement scolaire, le 23 septembre. Résultat? Les Riverains au hockey et les Dynamiques au football en paient la note. Une situation que juge inacceptable le directeur général.

Le premier cas a été diagnostiqué au courant de la semaine du 14 septembre. Le second a été recensé cette semaine.

«La contamination vient de l’extérieur de l’école, a précisé le directeur général du Collège Charles-Lemoyne, David Bowles. En attendant, les professeurs peuvent offrir leur matière en ligne via la plateforme Teams, puisqu’ils ont l’équipement nécessaire pour le faire.»

«Certains d’entre eux visent une place au sein d’une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ou d’un cégep, par exemple. Ils perdent l’opportunité de se développer.» -David Bowles

Ces premiers cas positifs au campus de Sainte-Catherine ont eu des répercussions jusqu’au sein des équipes sportives de l’établissement, dont les Riverains qui évoluent dans la Ligue de hockey midget AAA. Leur partie prévue le vendredi 18 septembre contre le Blizzard du Séminaire Saint-François a été annulée. Ce, même si aucun des deux élèves atteints de la COVID-19 au CCL ne fait partie de l’équipe. Pour M. Bowles, il s’agit d’un non-sens.

«L’élève qui a testé positif la semaine dernière est en secondaire II et les joueurs des Riverains sont en secondaire IV et V. Ils ne se croisent pas et n’ont aucun rapport entre eux. Mais le match a quand même été annulé en raison des règles gouvernementales prévues pour le parascolaire. C’est illogique et injuste pour nos athlètes», a tonné le directeur, aussi président de la Fédération des établissements d’enseignement privés.

Impact sur la motivation

L’équipe de football juvénile les Dynamiques du CCL est aussi affectée par cette mesure, alors qu’elle se voit privée de compétition jusqu’à nouvel ordre.

«Je comprendrais si un cas avait été recensé parmi les membres de l’équipe, mais ce n’est pas le cas, pour des raisons qui m’apparaissent encore mystérieuses», a ajouté celui qui craint l’impact sur la motivation des élèves-athlètes.

M. Bowles estime que le traitement réservé aux équipes sportives scolaires est «inéquitable», puisque les équipes civiles ne sont pas soumises aux mêmes restrictions gouvernementales.

«C’est difficile de faire respecter les règles auprès des élèves quand ils savent qu’ils vivent une injustice. Et honnêtement, je les comprends», a-t-il conclu.

Campus de Longueuil

Par ailleurs, quatre élèves et deux enseignants du campus de Longueuil sont atteints de la COVID-19, a confirmé le directeur général, David Bowles. Celui-ci a précisé qu’il n’y a pas de lien entre les personnes infectées. Les classes touchées doivent suivre leur cours à distance. Des cas ont également été rapportés au centre administratif du Collège à Longueuil, mais les employés n’ont pas eu de contact avec les élèves, a indiqué M. Bowles.