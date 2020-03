Une Delsonienne prépare 500 plats pour les aînés

Rédaction Le Reflet

Une résidente de Delson, Mélanie Thibault, et son associé Pierre Poirier, tous deux du Traiteur fraîche-prête, ont décidé d’aider les personnes vulnérables à leur façon en ce temps de crise reliée à la COVID-19.

Les deux chefs ont bénévolement cuisiné et préparé plus de 500 plats prêts-à-manger dans la cuisine communautaire du bâtiment municipal la Jonction à Delson, le 29 mars. Ils ont reçu la collaboration de La Légumière de Boucherville et du marché IGA Lambert de Delson.

Ces plats seront distribués par l’organisme communautaire local, le Club des copains de Delson, dans le cadre de son aide alimentaire aux personnes âgées du territoire.

«Je m’ennuie énormément de ne pas voir mes parents, mais c’est pour eux que je cuisine avec mon coeur. Gens de Delson, soutenons nos aînés!» a écrit Mme Thibault sur sa page Facebook.

«J’ai ma ville tatouée sur le coeur. Ça m’a vraiment fait plaisir d’aider les aînés», affirme-t-elle en entrevue avec Le Reflet.

Également joint au téléphone, le maire de Delson, Christian Ouellette, s’est dit heureux de cette initiative.

«On constate toute la solidarité entre les citoyens. Ça me fait très plaisir», a-t-il indiqué.

Mme Thibault est la propriétaire du casse-croûte à l’aréna de Delson, fait savoir M. Ouellette.

«On la connait bien et on est contents qu’elle nous aide, elle et son associé», ajoute-t-il.

Plusieurs citoyens ont aussi exprimé leur reconnaissance en commentaire sur Facebook, remerciant Mme Thibault et M. Poirier pour leur «bonté», leur «générosité» et leur «humanité».

«Je n’en revenais pas. Ça fait chaud au coeur. J’avais les larmes aux yeux. C’est le fun que les gens pensent ça de moi, ça fait un velours», dit-elle.

Dans le cas où le Club des copains aurait besoin d’autres plats préparés, Mélanie Thibault et Pierre Poirier seront là pour aider de nouveau.

«Je l’ai dit au maire: s’il y a quoi que ce soit, on y retourne», assure-t-elle.

«On est prêts»

Le maire assure que le Club des copains est prêt à affronter la suite de cette crise.

«On est “en prévision de”. On sait très bien qu’on a beaucoup de personnes vulnérables pour qui faire à manger n’est pas nécessairement facile. Quand on donne une livre de steak haché avec des légumes et de la sauce tomate, ce n’est pas tout le monde qui est capable de se faire une sauce à spaghetti. Là, on est capable de donner aux gens des plats préparés et congelés.»

D’ailleurs, la Ville devrait annoncer ce soir, lors de sa séance extraordinaire, qu’elle fera un don substantiel au Club des copains pour palier à la situation actuelle. Elle a également donné un coup de main à l’organisme pour acheter deux nouveaux congélateurs, indique le maire.

«Ils ont bien garni leur garde-manger. On est prêts. On est très fiers de toute l’organisation qu’on a en place», dit-il.

Soutien aux aînés

Depuis une semaine et demie, les membres du conseil de Delson appellent toutes les personnes âgées de 70 ans et plus du territoire. On en compte environ 1 150.

«On s’assure qu’ils sont en bonne santé, qu’il y a des gens qui prennent soin d’eux, qu’ils ont quelque chose à manger. C’est par ces appels que nous allons offrir notre dépannage alimentaire si des gens en ont besoin», explique Christian Ouellette.