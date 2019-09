Deux éditions spéciales pour les camions Ram 2020

Article par Guillaume Rivard

Les fabricants de camionnettes pleine grandeur n’ont pas le temps de chômer. Et lorsque se déroule un gros événement comme la foire d’État annuelle du Texas, aucun ne rate l’occasion de faire un dévoilement.

Dans le cas de FCA, ce sont deux éditions spéciales pour les Ram 1500 et Ram Heavy Duty qui ont été présentées hier à Dallas.

Le tout survient à peine quelques semaines après l’annonce de nombreux changements aux camions Ram pour 2020.

Ram 1500 Limited Édition Noir 2020

D’abord, la version la plus luxueuse du Ram 1500 se dote d’une édition Noir qui, comme son nom l’indique, applique un traitement noir à l’ensemble du véhicule.

Tout y passe : la calandre, son lettrage et son contour, les pare-chocs, les écussons, les crochets de remorquage, les embouts d’échappement, les blocs de phares, les poignées de portes et les boîtiers de rétroviseurs. N’oublions pas le capot sport, le couvercle de caisse et les roues de 22 pouces.

On peut obtenir cette édition spéciale du Ram 1500 Limited avec deux ou quatre roues motrices, un V6 EcoDiesel de 3,0 litres ou un V8 HEMI de 5,7 litres. Son prix de base s’élève à 75 465 $.

Ram Heavy Duty Édition Nuit 2020

Pour ceux qui se tournent vers un camion de plus gros calibre, FCA ajoute une édition Nuit aux versions Big Horn et Laramie des Ram 2500 et 3500 à cabine multiplace. L’extérieur se caractérise par une carrosserie monochrome et, naturellement, diverses garnitures au fini noir. C’est le cas de la calandre, des écussons, des roues, des phares et des feux arrière.

Les acheteurs ont le choix entre deux et quatre roues motrices, encore une fois, ainsi qu’entre le V8 HEMI à essence de 6,4 litres et le six-cylindres turbodiesel Cummins de 6,7 litres. Ce dernier, rappelons-le, génère un couple allant jusqu’à 1 000 livres-pied. Le prix de base est de 62 840 $.

Le Ram 1500 Limited Édition Noir 2020 sera en vente dans les prochains jours, tandis que le Ram Heavy Duty Édition Nuit 2020 arrivera sur le marché d’ici la fin de l’année.