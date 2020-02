Deux entreprises reçoivent une aide financière pour la pratique d’activités physiques

Groupe Concerti Inc., à La Prairie, et Les Emballages GAB Ltée., à Candiac, se partageront une aide financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de 49 226$. Ce montant servira à favoriser la pratique régulière d’activités physiques par l’ensemble des membres de leur personnel.

Le député de La Prairie, Christian Dubé, en a fait l’annonce le 10 février.

Ces investissements proviennent du Programme d’aide financière aux entreprises en matière d’activités physiques.

«Je me réjouis de voir les entreprises de ma circonscription s’engager à long terme envers la pratique d’activités physiques, a affirmé M. Dubé. Les bienfaits de celle-ci sont nombreux, tant pour la santé du corps que pour le bien-être psychologique. Il ne fait aucun doute pour moi que les entreprises et les employés en retireront d’importants bénéfices et qu’en bout de ligne, toute la société en sortira gagnante.»